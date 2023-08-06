



Север Израиля: Мертвый мужчина был найден привязанным к кровати



Утром 6 августа в арабской деревне Мукейбле на севере Израиля был обнаружен мертвым 76-летний мужчина, привязанный к кровати.



Полиция начала расследование по подозрению в убийстве, которое, как предполагается, было совершено в результате неудачного ограбления.



Полицейское расследование показало, что неизвестные проникли в дом ночью и привязали его к кровати в рамках ограбления.



У мужчины по всей видимости, произошел сердечный приступ. Преступники скрылись с места происшествия. Расследование продолжается.