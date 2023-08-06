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Север Израиля: Мертвый мужчина был найден привязанным к кровати | Фото: MADA
06.08.2023 08:18 Аркадий Бочаровский

Север Израиля: Мертвый мужчина был найден привязанным к кровати


Утром 6 августа в арабской деревне Мукейбле на севере Израиля был обнаружен мертвым 76-летний мужчина, привязанный к кровати. 

Полиция начала расследование по подозрению в убийстве, которое, как предполагается, было совершено в результате неудачного ограбления. 

Полицейское расследование показало, что неизвестные проникли в дом ночью и привязали его к кровати в рамках ограбления. 

У мужчины по всей видимости, произошел сердечный приступ. Преступники скрылись с места происшествия. Расследование продолжается.

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