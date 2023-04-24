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Севастополь атакован надводными беспилотниками
24.04.2023 07:10 Mignews | фото: pixabay.com

Севастополь атакован надводными беспилотниками

Временно оккупированный Крым атакован надводными беспилотниками, и сейчас флот РФ пытается отбить атаку. Об этом сообщают оккупационные власти.

Так, взрывы раздались в ночь на 24 апреля во временно оккупированном Севастополе.

Так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что полуостров атаковали надводные беспилотники. Отбивает российский флот отбивает атаку и на внешнем рейде.



Позже Развожаев сообщил, что один дрон якобы уничтожили силы противоподводно-диверсионной обороны, второй взорвался сам. По его словам, никаких повреждений нет.



Напомним, накануне в ВСУ анонсировали "сезон бавовны" в Крыму. Там также отметили, что оккупантам следует привыкать к звукам воздушной тревоги.

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