



Севастополь атакован надводными беспилотниками

Временно оккупированный Крым атакован надводными беспилотниками, и сейчас флот РФ пытается отбить атаку. Об этом сообщают оккупационные власти.



Так, взрывы раздались в ночь на 24 апреля во временно оккупированном Севастополе.



Так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что полуостров атаковали надводные беспилотники. Отбивает российский флот отбивает атаку и на внешнем рейде.







Позже Развожаев сообщил, что один дрон якобы уничтожили силы противоподводно-диверсионной обороны, второй взорвался сам. По его словам, никаких повреждений нет.







Напомним, накануне в ВСУ анонсировали "сезон бавовны" в Крыму. Там также отметили, что оккупантам следует привыкать к звукам воздушной тревоги.