



Севастополь атакован. Местных душит "пластмассовый" запах

В среду, 20 сентября, временно оккупированный Крым был атакован. Крымские Telegram-каналы опубликовали видео, где зафиксированы пролетающие над полуостровом ракеты.



Российские военные поставили дымовую завесу в Южной бухте временно оккупированного Севастополя и Северного мола. Местные жители также видели пролетавшие в небе над полуостровом ракеты в сторону Севастополя, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". Публикуют видео с летящими в сторону Севастополя ракетами и другие паблики.



"Это как-то связано с тем, что в районе Черноморского работало РосПВО?", – сыронизировали в соцсети.





Там также добавили, что в Нефтяной гавани в Инкермане тоже распыляют аэрозоли дымовой завесы.





"Местные жители жалуются на едкий "пластмассовый" запах", – говорится в сообщении.



В соцсети добавили, что дымовая завеса в районе Нефтяной гавани в Инкермане усиливается.





"Именно здесь расположена главная нефтебаза Черноморского флота, где хранятся миллионы тонн топлива", – говорится в сообщении.



"Бахи были слышны были в районе Федюхиных высот в Севастополе, потом дым пошел", – сообщают местные жители.





Пишут и о прилете по российской воинской части в районе села Верхнесадовое под Севастополем.











В то же время российское информагентство "Интерфакс" сообщило о том, что Крымский мост в среду днем закрыт для проезда автотранспорта.



