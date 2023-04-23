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Сестру звезды NBA приговорили к пожизненному заключению за убийство
23.04.2023 16:22 Наталья Богинская

Сестру звезды NBA приговорили к пожизненному заключению за убийство

Кимеша Уильямс, сестра нападающего Los Angeles Clippers Кавая Леонарда, приговорена к пожизненному заключению без права досрочного освобождения за убийство пожилой женщины в казино Южной Калифорнии в 2019 году, сообщает ESPN.

Сообщается, Уильямс вместе со знакомой Кэндис Таунсел направились в туалет за жертвой, где ограбили её и нанесли черепно-мозговую травму. Спустя четыре дня женщина скончалась.

Сама Уильямс отрицает обвинения. Однако в пятницу, 21 апреля, ей был вынесен приговор по делу об убийстве первой степени.

Сам Леонард выбыл из строя на неопределённый срок из-за травмы. Баскетболист усугубил травму левого колена в первом матче серии с Phoenix Suns и играл, невзирая на проблемы со здоровьем, во второй игре.

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