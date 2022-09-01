



Сестра танкиста, погибшего во время учений умерла от рака 6 лет назад



После окончания расследования обстоятельств смерти сержанта Эйтана Фихмана, упавшего в обморок и умершего во время танковых учений, командующий сухопутными силами генерал Тамир Йедай отдал приказ о возобновлении всех учебных мероприятий в танковых войсках.



Семья Фихмана, однако, пока не получила никаких ответов о том, что же произошло. Семья утверждает, что эйтан был “совершенно здоров”. Семья согласилась на проведение аутопсии - но ее почему-то не сделали. Сестра, Шира, говорит: “Мы все еще не знаем, что произошло в танке. Может быть он ударился головой, мы не знаем. Мы согласились на вскрытие, но его не провели - сказали, что нет доктора”.



Семья также рассказала о том, что старшая сестра Эйтана, Эфрат, умерла шесть лет назад от рака.



Эйтан был дома последний раз две недели назад. Он ни на что не жаловался, только рассказал о том, что все время “очень жарко”.

