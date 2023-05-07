



Сестра подозреваемого в покушении на Прилепина дала показания

Источник, близкий к следствию, рассказал, что сестра Александра Пермякова, подозреваемого в покушении на Захара Прилепина, вспомнила последний разговор с братом.



Сестра обвиняемого сейчас находится в шоке. Она отметила, что общались они неделю назад в формате "привет, как дела?"



Ирина рассказала, что брат приехал в Россию в августе прошлого года, якобы на стройку в Москве, пытался подать документы на российский паспорт.



В последний раз в Петербурге он был замечен в середине февраля — приезжал на день рождения матери. Странностей за ним замечено не было: о политике не говорили, а о Прилепине не вспоминали. Сестра уточнила, что в 2015 году Александр служил в ополчении на Донбассе.



6 мая в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль писателя и публициста Захара Прилепина. Его охранник скончался на месте, а сам Прилепин был ранен. Писателя планируют доставить в московскую больницу на лечение, он находится в тяжёлом состоянии. СК квалифицировал покушение как теракт.



Позднее организация "Атеш" взяла на себя ответственность за покушение. Через несколько часов в лесном массиве подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался Александр Пермяков. В содеянном он признался.