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Сестра Хаменеи осудила кровавые репрессии в Иране
07.12.2022 14:30 Алина Груднева

Сестра Хаменеи осудила кровавые репрессии в Иране

Сестра верховного лидера Ирана аятолы Али Хаменеи осудила кровавые репрессии в стране.

 
Она призвала Корпус стражей исламской революции немедленно сложить оружие.
 
"Я сочувствую всем матерям, которые оплакивают жертв преступлений режима, и призываю КСИР и наемников Али Хаменеи присоединиться к народу, пока не стало слишком поздно", — написала Бадри. 
 
По данным Reuters, в ноябре дочь Хаменеи была арестована после того, как призвала иностранные правительства разорвать отношения с Тегераном.

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