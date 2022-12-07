



Сестра Хаменеи осудила кровавые репрессии в Иране

Сестра верховного лидера Ирана аятолы Али Хаменеи осудила кровавые репрессии в стране.

Она призвала Корпус стражей исламской революции немедленно сложить оружие.

"Я сочувствую всем матерям, которые оплакивают жертв преступлений режима, и призываю КСИР и наемников Али Хаменеи присоединиться к народу, пока не стало слишком поздно", — написала Бадри.

По данным Reuters, в ноябре дочь Хаменеи была арестована после того, как призвала иностранные правительства разорвать отношения с Тегераном.