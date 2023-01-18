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Серверы не выдержали: сериал The Last of Us вызвал перезагрузку HBO Max
18.01.2023 06:29 Наталья Богинская

Серверы не выдержали: сериал The Last of Us вызвал перезагрузку HBO Max

Сервис HBO Max столкнулся с огромным притоком пользователей, решивших посмотреть первый эпизод сериала The Last of Us в день премьеры. В результате наплыва пользователей серверы не выдержали.

Премьера The Last of Us состоялась позавчера, 15 января 2023 года, и в течение нескольких часов пользователи испытывали трудности при попытке посмотреть серию. Поначалу ситуация вроде бы наладилась, о чем поспешили заявить представители HBO Max.

Однако, согласно последним данным DownDetector, отслеживающим сбои на всех сайтах и ​​сервисах, за последние сутки сообщения о проблемах от пользователей снова участились. 60% пользователей сообщали о проблемах при воспроизведении видео, 27% не могли зайти в фирменное приложение, а 13% даже не имели возможности открыть сайт HBO Max. 

Однако, ситуация уже снова стабилизировалась.

 

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