Серверы не выдержали: сериал The Last of Us вызвал перезагрузку HBO Max

Сервис HBO Max столкнулся с огромным притоком пользователей, решивших посмотреть первый эпизод сериала The Last of Us в день премьеры. В результате наплыва пользователей серверы не выдержали.



Премьера The Last of Us состоялась позавчера, 15 января 2023 года, и в течение нескольких часов пользователи испытывали трудности при попытке посмотреть серию. Поначалу ситуация вроде бы наладилась, о чем поспешили заявить представители HBO Max.



Однако, согласно последним данным DownDetector, отслеживающим сбои на всех сайтах и ​​сервисах, за последние сутки сообщения о проблемах от пользователей снова участились. 60% пользователей сообщали о проблемах при воспроизведении видео, 27% не могли зайти в фирменное приложение, а 13% даже не имели возможности открыть сайт HBO Max.



Однако, ситуация уже снова стабилизировалась.