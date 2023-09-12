



Серия жестоких избиений в Петах-Тикве: жертвы - тоже подозреваемые



Газета "Маарив" сообщает о том, что полиции удалось установить связь между тремя инцидентами жестоких избиений подростков в Петах-Тикве. Речь идет о борьбе враждующих банд.



За последние несколько часов полиции удалось выяснить, что между бандами произошло как минимум три столкновения, причем до этих инцидентов их участники не пересекались друг с другом. С точки зрения полиции, даже те подростки, которых представляют как жертв, являются подозреваемыми в других инцидентах



Эти подростки, по мнению полиции, являются также подозреваемыми в других инцидентах. Некоторые из них попали на видео, а некоторые - нет. Видеозапись одного из инцидентов с линчем подростка была изучена в полицейском участке Петах-Тиквы, который, учитывая серьезность произошедшего, начал расследование. На видеозаписи слышно имя человека, которого разыскивает одна из банд. Собственно, это и стало той “золотой уликой”, которая позволила выявить всю цепочку событий и подозреваемых.



Первое столкновение произошло из-за случайной встречи на улице и обмена колкостями между мальчиками, каждый из которых принадлежал к другой банде. Эта встреча переросла в драку, что привело к развитию событий, включающих три инцидента, последний из которых произошел в минувшую пятницу, 8 сентября, в городском сквере.



"Кажущийся незначительным обмен словами между участниками встречи перерос в жестокое насилие с применением огнестрельного оружия, палок и побоев", - заявил представитель полиции, добавив: "Это чрезвычайно серьезные инциденты, и начато расследования после появления видеозаписей, без того, чтобы у нас были какие-либо жалобы или доказательства - только то, что мы видим на видеозаписях".



Инспектор Нати Гор заявил: “Мы призываем тех ребят, которые знают, что мы из разыскиваем, сдаться полиции и не предпринимать усилий, которые могут еще больше осложнить их жизнь”.

