



Серия ударов беспилотников в Москве



Российские ТГ-каналы сообщают о серии ударов беспилотников в Москве



После сообщения о взрыве беспилотника в многоэтажке в Новой Москве еще один беспилотник врезался в многоэтажку в Москве на Профсоюзной улице.В доме эвакуируют жильцов.



БПЛА влетел в окно на 16 этаже — повреждены несколько стёкол. В квартире, куда залетел беспилотник, находится балон с газом. Пострадавших нет.



Кумулятивный заряд КЗ-6 нëс на себе беспилотник, врезавшийся в многоэтажку на Профсоюзной. Он залетел в квартиру на 16 этаже вместе с частью БПЛА и по счастливой случайности не взорвался. Такой заряд пробивает железобетонные плиты толщиной до полуметра.



Размах крыльев беспилотника, врезавшегося в многоэтажку на Профсоюзной улице в Москве, — около 2 метров. Весь подъезд эвакуирован. Удар пришелся в окна квартиры на 16 этаже.



Жители Одинцово сообщают о взрывах и предполагают, что работает ПВО.



"Был сильный взрыв, потом два слабых", — пишут они в чатах.



Беспилотник заметили в небе над деревней Писково в подмосковной Истре.



Также о звуках взрывов сообщают жители Красногорска и Одинцова. По их словам, в небе над Красногорском виден дым, в домах тряслись окна. Предварительно, могли сработать системы ПВО.



