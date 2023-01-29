



Серия ударов беспилотников по военным заводам и объектам Ирана

Вчера вечером,28 января, в городе Исфахан беспилотник атаковал иранский военный объект, сообщило государственное информационное агентство Ирана. Объект служил центром производства боеприпасов для Министерства обороны Ирана.



После того, как Министерство обороны Ирана подтвердило, что оружейный завод в Исфахане был атакован с воздуха беспилотниками - появилось множество сообщений о необычной воздушной активности в небе столицы Тегерана.



Местное телевидение цитирует заместителя губернатора Исфахана по вопросам политики и безопасности, который уточняет, что в результате взрыва, произошедшего на военном объекте, принадлежащем Министерству обороны, пострадавших нет. В то же время в район взрыва прибыли многочисленные силы экстренной помощи. Одновременно с инцидентом в Исфахане поступили также сообщения о взрывах в городе Карадж Тебризе, Хамадане и в промышленной зоне в провинции Восточный Азербайджан.



По сообщениям в социальных сетях, объект в Исфахане был атакован противобункерными бомбами.