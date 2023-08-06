



Семья забыла ребенка в коляске на вокзале в Хайфе – видео

Судя по кадрам с камер наблюдения, семья забыла ребенка на вокзале в Хайфе.



На видео малышка лежит одна в коляске на вокзале, а мимо нее проходят люди. Затем два сотрудника Израильских железных дорог проверили коляску и предупредили охранника.



Управление Израильских железных дорог сообщило, что сотрудники станции наблюдали за ребенком в течение 30 минут, пока семья не вернулась.



Почему родственники оставили ребенка одного не уточняется.