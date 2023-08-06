Семья забыла ребенка в коляске на вокзале в Хайфе – видео
Судя по кадрам с камер наблюдения, семья забыла ребенка на вокзале в Хайфе.
На видео малышка лежит одна в коляске на вокзале, а мимо нее проходят люди. Затем два сотрудника Израильских железных дорог проверили коляску и предупредили охранника.
Управление Израильских железных дорог сообщило, что сотрудники станции наблюдали за ребенком в течение 30 минут, пока семья не вернулась.
Почему родственники оставили ребенка одного не уточняется.
תינוקת נשכחה בתחנת הרכבת בחיפה לבדה, צוות התחנה שמר עליה עד שהצליחו ליצור קשר עם ההורים שהיו בדרכם ברכבת דרומה ותוך כחצי שעה היא התאחדה שוב עם בני משפחתה.— ארנולד נטייב (@ArnoldNataev) August 6, 2023
קרדיט: רכבת ישראל pic.twitter.com/YWCUkjQoHD