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Семья забыла ребенка в коляске на вокзале в Хайфе – видео
06.08.2023 17:38 Евгения Маркова

Семья забыла ребенка в коляске на вокзале в Хайфе – видео

Судя по кадрам с камер наблюдения, семья забыла ребенка на вокзале в Хайфе.

На видео малышка лежит одна в коляске на вокзале, а мимо нее проходят люди. Затем два сотрудника Израильских железных дорог проверили коляску и предупредили охранника.

Управление Израильских железных дорог сообщило, что сотрудники станции наблюдали за ребенком в течение 30 минут, пока семья не вернулась. 

Почему родственники оставили ребенка одного не уточняется.

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