



Семья убитого арабского журналиста критикует полицию за бездействие

Родственники убитого арабского израильского журналиста Нидала Игбарии критикуют полицию за бездействие в связи с предыдущими угрозами. Убийству предшествовало другое нападение в июне 2021 года, когда дом Игбарии был изрешечен пулями.



Об этом сообщает Ynet.



Отец пострадавшего, Мохаммад Игбария, уверял, что его сын никак не связан с преступным миром. По его словам, его сын жаловался на угрозы.



"Мой сын неоднократно жаловался, но никто ничего не делал", - заявил отец убитого журналиста, критикуя полицию.