Семья убитого арабского журналиста критикует полицию за бездействие
Родственники убитого арабского израильского журналиста Нидала Игбарии критикуют полицию за бездействие в связи с предыдущими угрозами. Убийству предшествовало другое нападение в июне 2021 года, когда дом Игбарии был изрешечен пулями.
Об этом сообщает Ynet.
Отец пострадавшего, Мохаммад Игбария, уверял, что его сын никак не связан с преступным миром. По его словам, его сын жаловался на угрозы.
"Мой сын неоднократно жаловался, но никто ничего не делал", - заявил отец убитого журналиста, критикуя полицию.