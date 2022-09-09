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Семья убитого арабского журналиста критикует полицию за бездействие
09.09.2022 19:43 Ольга Белозерова

Семья убитого арабского журналиста критикует полицию за бездействие

Родственники убитого арабского израильского журналиста Нидала Игбарии критикуют полицию за бездействие в связи с предыдущими угрозами. Убийству предшествовало другое нападение в июне 2021 года, когда дом Игбарии был изрешечен пулями.

Об этом сообщает Ynet.

Отец пострадавшего, Мохаммад Игбария, уверял, что его сын никак не связан с преступным миром. По его словам, его сын жаловался на угрозы.

"Мой сын неоднократно жаловался, но никто ничего не делал", - заявил отец убитого журналиста, критикуя полицию. 

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