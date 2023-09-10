



Семья требует освободить дипломата ЕС, захваченного в Иране

Родственники удерживаемого в иранской тюрьме более 500 дней шведского дипломата потребовали его немедленного освобождения.



По данным информационного агентства AFP, об этом семья Йохана Флодеруса написала в официальном запросе.



"Сегодня, в 33-й день рождения Йохана, он должен быть с нами и праздновать. Его нужно немедленно освободить и позволить ему поехать домой", — написали родственники.



Семья обеспокоена тем, что потребности Флодеруса в нормальном питании, прогулках на свежем воздухе и медицинских осмотрах не соблюдаются. Более того, его продержали в одиночной камере более 300 дней.



Европейский дипломат был арестован 17 апреля 2022 года в аэропорту Тегерана. Его содержат под стражей в тюрьме Эвин. Евросоюз неустанно работает для его освобождения.