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Семья требует освободить дипломата ЕС, захваченного в Иране
10.09.2023 15:30 Алина Груднева

Семья требует освободить дипломата ЕС, захваченного в Иране

Родственники удерживаемого в иранской тюрьме более 500 дней шведского дипломата потребовали его немедленного освобождения.

По данным информационного агентства AFP, об этом семья Йохана Флодеруса написала в официальном запросе.

"Сегодня, в 33-й день рождения Йохана, он должен быть с нами и праздновать. Его нужно немедленно освободить и позволить ему поехать домой", — написали родственники.

Семья обеспокоена тем, что потребности Флодеруса в нормальном питании, прогулках на свежем воздухе и медицинских осмотрах не соблюдаются. Более того, его продержали в одиночной камере более 300 дней.
 
Европейский дипломат был арестован 17 апреля 2022 года в аэропорту Тегерана. Его содержат под стражей в тюрьме Эвин. Евросоюз неустанно работает для его освобождения.

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