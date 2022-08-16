



Семья погибшего солдата ЦАХАЛа не сердится на стрелявшего

Родители израильского солдата Натана Фитусси, который был убит в результате дружественного огня, не сердятся на его товарища, сделавшего фатальный выстрел.



Об этом рассказал друг семьи, сообщает Times of Israel.



"У семьи нет злобы на солдата, который стрелял. Они не только не сердятся на него, они даже жалеют его, и я не сомневаюсь, что они захотят с ним встретиться", - сказал друг отца солдата Меир Фитусси.



По его словам, Натан был единственным сыном. У семьи остались три дочери.



"Отец - дантист. У них три дочери… и Натан был единственным сыном. Они оставили все во Франции и приехали в Израиль", - рассказал друг семьи.



В ЦАХАЛе сообщили, что похороны Натана Фитусси состоятся сегодня на военном кладбище в Нетании в 18:45.