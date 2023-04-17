



Семья: подозреваемый в 9 изнасилованиях причастен к смерти дочери

После публикации о намерении Хайфской окружной прокуратуры выдвинуть обвинения против Зорика Айвазова, 44-летнего жителя Кирьят-Моцкин в сексуальных преступлениях против девочек, дело получило новый поворот. Родители военнослужащей, чья трагическая смерть косвенно привела к началу расследования против него, еще более решительно заявляют, что обстоятельства ее смерти еще не были должным образом расследованы.



Речь идет о молодой военнослужащей, которая была найдена мертвой в своей квартире в ночь с 7 на 8 марта, и первоначально было подозрение, что это самоубийство. Именно Айвазов вызвал МАДА в квартиру.



С тех пор семья девушки не находит покоя. Ее родители убеждены, что он имеет отношение, пусть даже косвенное, к ее смерти, и требуют исчерпывающего расследования этого заявления. Но уже через несколько дней после трагедии полиция была уверена в отсутствии подозрений в преступлениях, и пока Айвазов, не имеющий судимостей, давал показания о своем знакомстве с женщиной-солдатом, с которой у него якобы была интимная связь, расследование приняло неожиданный оборот и пошло в совершенно другом направлении.



Это произошло после того, как женщина-полицейская в участке опознала его как того, кто, по ее словам, несколько лет назад изнасиловал ее. Он был арестован по этому подозрению.



Следователи настояли на публикации данных об Айвазове и собрали свидетельства 20 девушек, работавших на него в течение многих лет в его цветочном бизнесе. В итоге против него были сформированы подозрения в сексуальных преступлениях, в которых он изнасиловал девять из них на протяжении периода от 2014 года вплоть до своего ареста. На данный момент Айвазов не является подозреваемым в уголовном преступлении в отношении девушки, обнаруженной мертвой в своей квартире.



Ее семья утверждает, что они связались с полицейским участком Звулон сразу же после того, как узнали о случившемся, но не смогли побудить его к надлежащему расследованию ее заявлений. Они утверждают, что важнейшим доказательством для расследования являются показания соседки дочери, которая была свидетелем того, как Айвазов пытался силой проникнуть в ее квартиру. По их словам, подруга дочери также дала показания, что она сказала ей, что он ударил ее, и что когда подруга позвонила в полицию, чтобы сообщить об этом, следователь ответил: "Когда будет нужно, мы вас спросим".



Члены семьи утверждают, что после этого они снова дали полиции номер телефона подруги, но и после этого ничего не было сделано, и никаких следственных действий по этому делу не проводилось. Они утверждают, что 7 марта днем их дочь позвонила своей подруге и сказала ей: "Наконец-то я от него избавилась". Ночью, через несколько часов, она была найдена мертвой.