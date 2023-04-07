



Семья намерена "немедленно покинуть Сдерот" после попадания ракеты в их дом

Мать девятимесячной девочки, в дом которой ночью в Сдероте попала ракета, сообщила журналистам, что намерена уехать из города из-за обстрелов из Газы.



"Для нас это означает покинуть Сдерот прямо сейчас. Я не хочу воспитывать свою дочь в ситуации, которая разрушает ее психическое здоровье уже в девять месяцев", — сказала Шерри Вазана новостному сайту Ynet.



По ее словам, хотя никто из членов семьи не пострадал, ракета повредила гостиную дома, в результате чего отключилось электричество.