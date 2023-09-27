



Семья бедуинов из пяти человек застрелена на севере

Шесть человек погибли в результате двух нападений на севере Израиля в среду, 27 сентября, пятеро из них – в результате массовой стрельбы в бедуинском городе.



Один мужчина был застрелен во время стрельбы днем ​​в Хайфе, предположительно, его приняли за родственника, участвовавшего в криминальной разборке. По данным расследования, Атеф Абу Калиб, 50-летний житель Хайфы и владелец свалки, проезжал по главной улице северного города около 9 часов утра в среду, когда на него напали двое вооруженных людей в масках.



Нападавшие, один из которых был вооружен автоматическим оружием, подошли к машине и десятки раз выстрелили в Абу Калиба с близкого расстояния. Затем оба скрылись на своем автомобиле.



Несколько часов спустя, около 15:00, пять членов одной семьи были убиты в результате перестрелки в доме в Басмат Табун, бедуинской деревне на севере, примерно в 22 километрах к востоку от Хайфы. Жертвами стали два брата 14 и 17 лет, 40-летняя женщина с 25-летним сыном и 20-летний родственник семьи.

Жертвы были обнаружены парамедиками "Маген Давид Адом" на месте стрельбы с пулевыми ранениями и отсутствием признаков жизнедеятельности. Еще один 49-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести и доставлен в больницу.



Группа по борьбе с насилием «Инициативы Авраама» заявила, что убийство Абу Калиба и пяти человек в Басмат Табуне привело к увеличению числа арабов, убитых в результате насилия в Израиле с начала года, до 188 по сравнению с 80 за тот же период в 2022 году.