Семья Абу Акле обвинила ЦАХАЛ в "попытке скрыть правду"
Семья убитой журналистки Ширин Абу Акле отвергла результаты расследования инцидента, которое провел ЦАХАЛ.
Напомним, что в ЦАХАЛе пришли к выводу, что Абу Акле, вероятно, могла быть случайно убита пулей израильского солдата. В ЦАХАЛе подчеркнули, что еще есть возможность того, что Акле была застрелена палестинцами.
Семья Абу Акле назвала расследование ЦАХАЛа "попыткой скрыть правду и избежать ответственности" за смерть журналистки, сообщает Times of Israel.
Семья призывает к независимому расследованию со стороны Соединенных Штатов и Международного уголовного суда.
"Убийство Израилем нашей дорогой Ширин нельзя игнорировать", - заявили члены семьи журналистки, отметив, что они "не остановятся, пока не добьются справедливости".