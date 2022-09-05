



Семья Абу Акле обвинила ЦАХАЛ в "попытке скрыть правду"

Семья убитой журналистки Ширин Абу Акле отвергла результаты расследования инцидента, которое провел ЦАХАЛ.



Напомним, что в ЦАХАЛе пришли к выводу, что Абу Акле, вероятно, могла быть случайно убита пулей израильского солдата. В ЦАХАЛе подчеркнули, что еще есть возможность того, что Акле была застрелена палестинцами.



Семья Абу Акле назвала расследование ЦАХАЛа "попыткой скрыть правду и избежать ответственности" за смерть журналистки, сообщает Times of Israel.



Семья призывает к независимому расследованию со стороны Соединенных Штатов и Международного уголовного суда.



"Убийство Израилем нашей дорогой Ширин нельзя игнорировать", - заявили члены семьи журналистки, отметив, что они "не остановятся, пока не добьются справедливости".