



Семьи российских летчиков, бомбящих Украину, боятся выходить из дома

Жены российских военных летчиков до смерти перепуганы от угроз, которые поступают их мужьям. Неизвестные узнали номера телефонов и адреса пилотов, которые бомбят украинские города, и расписали стены их домов надписями со словом “Убийцы”.



В городе Энгельс под Саратовом расположен аэродром, откуда совершаются налеты на Украину. Об этом сообщает “Украина 365” и публикует запись анонимного звонка одному из пилотов.



Неизвестный обвиняет его в убийстве украинцев и желает, чтобы он “вечность гнил в самой худшей тюрьме”.



“Летчиков и их жен так “обрабатывают” уже несколько недель – женщины боятся выходить на улицу и не выпускают из квартир детей”, – пишет одна из них в письме каналу SOTA.