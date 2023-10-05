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Супругов не пустили в самолет за пьяные кульбиты - видео
05.10.2023 09:13 Анатолий Кравченко

Супругов не пустили в самолет за пьяные кульбиты - видео

В интернете продолжает набирать популярность вирусное видео с моментом, когда стюардесса авиакомпании Southwest Airlines не пустила в самолет семейную пару. Причина - перед посадкой изрядно выпившего женщина совершала пьяные кульбиты.

На видео, впервые опубликованном на Reddit в июне, видно, как разгневанная стюардесса и сотрудник авиакомпании не дают как минимум двум людям зайти в самолет перед взлетом.

Неопознанный бортпроводник неоднократно говорит паре, что им нужно уйти, заявляя, что они ставят под угрозу безопасность самолета.
 


В какой-то момент сотрудница Southwest заявляет, что лично видела, как эта женщина делала в аэропорту кульбиты, а также видела, как она распивала спиртные напитки в терминале.

Пассажиры самолета не были опознаны, и неизвестно, были ли у них какие-либо другие последствия, связанные с этим инцидентом.

Инцидент произошел незадолго до взлета рейса авиакомпании Southwest Airlines
 

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