



Семейное дело: Отдых Бекхэмов и Месси закончился дракой – видео

Бекхэм и Месси оказались в центре скандала. Звезды отдыхали в одном из самых популярных ресторанов Майами, где и произошел инцидент. Об этом пишет Daily Mail.



Житель США заявил, что его избили охранники бара, в котором он с семьей отмечал день рождения дочери. Мужчина хотел сфотографировать Месси и Бэкхема. Охранники заметили это и вывели “папарацци” из ресторана и на улице ему разбили лицо. После инцидента звезды моментально покинули заведение.

Незадачливый посетитель не признает свою вину.



“Они набросились на меня, выгнали и ударили по лицу. Только потому, что мой кореш пытался сфотографироваться со своей женой, а не с Бекхэмом или Месси. Это было семейное дело”, – утверждает он.



