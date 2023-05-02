Новости » Происшествия
Семь человек убиты в результате предполагаемого израильского удара по Алеппо
02.05.2023 19:28 Евгения Маркова

Семь человек убиты в результате предполагаемого израильского удара по Алеппо

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что семь человек были убиты в результате предполагаемой израильской атаки на международный аэропорт Алеппо поздно вечером в понедельник.

По данным британского наблюдателя, который опирается на обширную сеть источников на местах, среди погибших четыре офицера сирийской армии и "трое проиранских иностранных боевиков".

Сирийские государственные СМИ сообщили, что один военнослужащий погиб, еще пятеро боевиков и двое мирных жителей получили ранения.

SOHR сообщает, что удары "полностью уничтожили" склад боеприпасов в районе аэродрома Найраб.

Израильские ракеты также обрушились на заводы сирийских ВВС в районе Сафире провинции Алеппо, "причинив значительный материальный ущерб", говорится в сообщении. Уточняется, что эти объекты использовались проиранскими боевиками.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы