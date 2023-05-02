



Семь человек убиты в результате предполагаемого израильского удара по Алеппо

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что семь человек были убиты в результате предполагаемой израильской атаки на международный аэропорт Алеппо поздно вечером в понедельник.



По данным британского наблюдателя, который опирается на обширную сеть источников на местах, среди погибших четыре офицера сирийской армии и "трое проиранских иностранных боевиков".



Сирийские государственные СМИ сообщили, что один военнослужащий погиб, еще пятеро боевиков и двое мирных жителей получили ранения.



SOHR сообщает, что удары "полностью уничтожили" склад боеприпасов в районе аэродрома Найраб.



Израильские ракеты также обрушились на заводы сирийских ВВС в районе Сафире провинции Алеппо, "причинив значительный материальный ущерб", говорится в сообщении. Уточняется, что эти объекты использовались проиранскими боевиками.



