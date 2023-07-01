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MADA
01.07.2023 09:24 Наталья Богинская

Семь человек пострадали в автокатастрофе под Беэр-Шевой

Семь человек получили травмы легкой и средней степени тяжести в пятницу вечером на перекрестке Мейтар в результате автомобильной аварии между двумя автомобилями недалеко от Беэр-Шевы.

Медработники MADA оказали им первоначальную медицинскую помощь и эвакуировали пострадавших в медицинский центр “Сорока”.

Двое из них находятся в состоянии средней тяжести – 9-летний мальчик с травмами головы и конечностей и двухлетний малыш с травмами головы. Пять человек – в легком состоянии.

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