



Секс за пару купюр. Как бизнесмены и полицейский сделали из детей проституток

Силовики в Борисоглебске продолжают раскручивать дело бизнесменов о сексе за деньги со школьницами и студентками. По мере работы полицейских в нём появляется всё больше шокирующих деталей. По данным собственного источника «Вести Воронеж», в деле уже шесть потерпевших в возрасте от 13 до 17 лет.



Правоохранители задержали троих мужчин – двух местных бизнесменов 50 и 45 лет, которые приходятся друг другу родственниками, и 37-летнего капитана МВД. Предположительно, он не только спал со школьницами за деньги, но и помогал избегать проблем с законом. Не исключено, что компания мужчин, которая считала нормальным интим с девочками-подростками, была больше.



По некоторым сведениям, вся эта история о вовлечении детей в проституцию началась около восьми лет назад. Взрослые обеспеченные мужчины совращали студенток местного техникума, которые соглашались спать с ними за деньги. Позднее предприниматели переключились с 16-17-летних девушек, которые вошли в возраст согласия, на школьниц.



Предположительно, это позволит привлечь мужчин к ответственности не только по статье о вовлечении несовершеннолетних в проституцию и половых сношениях с подростками. В деле также может фигурировать статья о насилии над несовершеннолетними, которые в силу возраста не осознавали происходящего с ними.



Как сообщил собственный источник, мужчины наедине или компаниями встречались с девочками на съёмных квартирах или в банях. Вместе выпивали, занимались сексом со школьницами и студентками, за интим платили от 2 до 5 тыс. рублей.



В Борисоглебске все трое мужчин до скандала считались успешными людьми, примерными семьянинами. У них есть дети-подростки.

Чудовищную историю начали расследовать после жалоб родителей одной из девочек, которую втянули в «плохую» компанию. Её отец понял, что происходит неладное – дочь перестала идти на контакт, стала выпивать и курить, общаться с мужчинами. Догадываясь, что происходит, родитель написал заявление в полицию. Ранее никаких сигналов о любителях интима со школьницами в бане не поступало, хотя они особенно не держали в тайне свои увлечения.