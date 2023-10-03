



Секс-скандал в тюрьме Рамон: террориста допрашивали часами

Террориста Мазена Аль-Кади, который подозревается в причастности к секс-скандалу в тюрьме "Рамон", допрашивали часами.



По данным Ynet, сотрудники "Лахав 433" вели допрос несколько часов.



По окончании мероприятий его отправили обратно в изолятор. Террориста подозревают в контакте с пятью надзирательницами.



Ранее министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объявил, что на следующем заседании правительства внесет предложение назначить правительственную инспекционную комиссию по вопросу отношений женщин-охранниц с заключенными.

