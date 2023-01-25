



Секс-скандал на 13-м канале израильского ТВ



Референт 13-го канала утверждает: Я подвергалась сексуальным домогательствам со стороны авторитетного репортера компании.



Девушка утверждает, что все произошло во время совместной работы над репортажем, на съемки которого она была направлена вместе с видеооператором и репортером - ветераном компании. По словам источников канала, в рамках подготовки материала эти трое находились в клубе по поручению редакции и вступали в разговоры с находившимися там участниками вечеринки. На обратном пути в отель, где они остановились, репортер был пьян, редактор издания позвонил, чтобы узнать, как прошли съемки. В ответе репортер похвалил результаты их работы и добавил, что все тусовавшиеся в клубе люди "хотели трахнуть ее" (интервьюера), - при том, что она сидела рядом и все слышала.



Через несколько дней после инцидента девушка связалась с руководством компании и пожаловалась на произошедшее. В ответ руководство во главе с генеральным директором компании Авирамом Эладом и при сотрудничестве вице-президента по персоналу и внешнего юридического консультанта, который является экспертом по трудовому праву и вопросам сексуальных домогательств в организации, начало расследование инцидента.



После всесторонней проверки и полного расследования в компании было принято решение - на основании юридического заключения - что сказанное не является нормальным и не соответствует разумному организационному поведению. В то же время было установлено, что деяние “не соответствует минимальному порогу сексуального домогательства в юридическом смысле”. Позже Эладу был объявлен строгий выговор в письменной форме с уточнением, что если подобное повторится, он будет уволен со своей должности.