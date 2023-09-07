



Секс-работники добиваются отмены уголовной ответственности для клиентов в Европе

Суд, входящий в состав Совета Европы, признал 31 августа приемлемым иск, возбужденный 260 мигрантами, занятыми в секс-бизнесе, против французского правительства, связанный с законом 2016 года, устанавливающим уголовную ответственность за покупку сексуальных услуг.



“Достоверные исследования показывают, что криминализация увеличивает физические нападения, сексуальное насилие и жестокое обращение со стороны полиции в отношении людей, продающих сексуальные услуги”, – заявила Эрин Килбрайд, исследователь прав женщин и ЛГБТ. “Признание судом секс-работников законными является важным шагом на пути к защите их прав”.



Влияние криминализации проституции в масштабах ЕС на права человека будет иметь катастрофические последствия для женщин, гомосексуалистов, мигрантов и других маргинализированных групп. Некоторые агентства ООН выступают против криминализации, в том числе Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ / СПИДу, Всемирная организация здравоохранения, Фонд народонаселения ООН и Программа развития ООН .Гражданские общественные организации также выступают против такого щага.



Исследования по всей Европе неизменно показывают, что скандинавская модель, криминализирующая покупку сексуальных услуг, толкает секс-работников в подполье, увеличивает насилие со стороны полиции и клиентов и создает препятствия для доступа к своим правам на здоровье, жилье и справедливость.



Коалиция из 260 секс-работников, заявившая, что закон подвергает их насилию и дискриминации, исчерпала все внутренние правовые возможности во Франции, прежде чем передать дело в Европейский суд по правам человека в декабре 2019 года.