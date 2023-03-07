



Секс-индустрия и порнозвезды: Netflix выпустил трейлер документалки о Pornhub

Netflix выпустит документальный фильм об истории одного из популярнейших порносайтов Pornhub. Премьера проекта Money Shot: история Pornhub запланирована на 15 марта, а трейлер уже доступен в сети. Лента будет длиться 90 минут. В нем расскажут о том, как платформа работает с порнографическими материалами, а также фильм будет содержать интервью с артистами, активистами и бывшими сотрудниками Pornhub.



Создатели обещают рассказать о скандалах и успехах, которые Pornhub пережил почти за 16 лет своего существования. Продюсерами проекта станут Ники Каррико, Стейси Оффман и Ричард Перелло.



“Этот документальный фильм заставляет нас задуматься, что означает сексуальность и согласие, когда интернет-платформы с миллиардными оборотами процветают за счет контента пользователя. Кто имеет и кто должен иметь власть в этих условиях”, – подчеркнула соавтор фильма Сюзанна Хиллинджер.



Трейлер показывает, что в фильме будут рассмотрены такие вопросы как сексуальная эксплуатация и обвинения в том, что Pornhub размещает порнографию без согласия. Владелец сервиса MindGeek столкнулся с судебным иском из-за предполагаемой монетизации материалов о сексуальном насилии над детьми. В 2020 году сайт удалил все загрузки непроверенных пользователей.



Документальный фильм выходит за пределы Pornhub, чтобы изучить другие аспекты секс-индустрии. Трейлер, например, затрагивает тот факт, что многие секс-работники и порнозвезды потеряли свои аккаунты в социальных сетях. Между тем, один из интервьюируемых предполагает, что люди критикуют не только порно, но и саму идею самовыражения.