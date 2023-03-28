



Сейсмолог, “предсказавший” землетрясение в Турции, предупреждает о новой угрозе

Голландский сейсмолог Франк Хугербитс, который работает в Геометрическом обзоре Солнечной системы (SSGS) в Нидерландах и “предсказал” землетрясение в Турции 3 февраля, продолжает делать прогнозы о сейсмической активности Земли, используя планетарное выравнивание.



В своем твите в понедельник он предсказал “более сильную сейсмическую активность в ближайшие дни” со ссылкой на видео на YouTube. Он также прикрепил изображение Солнечной системы, указав, что выравнивание разных планет повлияет на сейсмическую активность Земли.



Интернет-пользователи хотели точно знать, где, по мнению голландского сейсмолога, должно было произойти землетрясение. К сожалению, Хугербитс не дал четкого ответа.



Многие не верят в правдивость заявлений Хугербитса. Тем не менее его предупреждения вызвали серьезную тревогу, поскольку он очень точно предсказал разрушительные землетрясения в Турции и Сирии в начале февраля.



3 февраля голландский исследователь написал в Твиттере: “Рано или поздно в этом регионе (юг и центральная часть Турции, Иордания, Сирия, Ливан) произойдет землетрясение магнитудой 7,5”.



После того, как предсказание Хугербитса стало вирусным, он отреагировал на землетрясение и сказал: “Как я уже говорил ранее, рано или поздно это произойдет в этом регионе, подобно 115 и 526 годам. Этим землетрясениям всегда предшествует критическая планетарная геометрия, которая была 4-5 февраля”.



После того как в течение нескольких дней после землетрясения по всему региону ощущались многочисленные афтершоки, Хугербитс дал свое объяснение этим афтершокам: "Сильные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительное изменение в распределении напряжений во всем регионе, в результате чего сейсмическая активность снизилась до уровня Палестины. Очевидно, что в регионе идет перестройка".

