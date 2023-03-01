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Сдерот: продлен арест воспитательницы за жестокое обращение с детьми
01.03.2023 18:00 Алина Груднева

Сдерот: продлен арест воспитательницы за жестокое обращение с детьми

В среду, 1 марта, суд продлил срок содержания под стражей воспитательницы детского сада в Сдероте, арестованной около месяца назад по подозрению в жестоком обращении и нападении на малышей.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

По версии следствия, были выявлены сотни различных случаев жестокого обращения с детьми.

Женщину подозревают в нападении на малышей, за которыми она ухаживала. Утверждается, что родители собрали доказательства. Расследование продолжается.
 

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