



Сдерот: подозреваемый в жестоком обращении воспитатель останется под стражей

Окружной суд Ашкелона продлил на пять суток арест воспитателя детского сада в Сдероте, подозреваемого в жестоком обращении с детьми.



В частности, 54-летнюю сотрудницу детсада обвиняют в более чем 240 случаях насилия в отношении десятков беспомощных малышей.



По словам судьи, слушания в отношении воспитательницы "становятся все более обоснованным".



"Имеется достаточно обоснованных подозрений", - подчеркнул он.



Другие сотрудники детского сада была также привлечены к уголовной ответственности по подозрению в сокрытии фактов жестокого обращения, однако их освободили. По данным израильских СМИ, позже в отношении них возобновится расследование.