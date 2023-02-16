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Сдерот: подозреваемый в жестоком обращении воспитатель останется под стражей
16.02.2023 18:53 Алина Груднева

Сдерот: подозреваемый в жестоком обращении воспитатель останется под стражей

Окружной суд Ашкелона продлил на пять суток арест воспитателя детского сада в Сдероте, подозреваемого в жестоком обращении с детьми.

В частности, 54-летнюю сотрудницу детсада обвиняют в более чем 240 случаях насилия в отношении десятков беспомощных малышей.

По словам судьи, слушания в отношении воспитательницы "становятся все более обоснованным".

"Имеется достаточно обоснованных подозрений", - подчеркнул он.

Другие сотрудники детского сада была также привлечены к уголовной ответственности по подозрению в сокрытии фактов жестокого обращения, однако их освободили. По данным израильских СМИ, позже в отношении них возобновится расследование.

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