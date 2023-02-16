Сдерот: подозреваемый в жестоком обращении воспитатель останется под стражей
Окружной суд Ашкелона продлил на пять суток арест воспитателя детского сада в Сдероте, подозреваемого в жестоком обращении с детьми.
В частности, 54-летнюю сотрудницу детсада обвиняют в более чем 240 случаях насилия в отношении десятков беспомощных малышей.
По словам судьи, слушания в отношении воспитательницы "становятся все более обоснованным".
"Имеется достаточно обоснованных подозрений", - подчеркнул он.
Другие сотрудники детского сада была также привлечены к уголовной ответственности по подозрению в сокрытии фактов жестокого обращения, однако их освободили. По данным израильских СМИ, позже в отношении них возобновится расследование.