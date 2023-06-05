



Сделка с обвинением по делу об изнасиловании на центральной автобусной станции



Газете "Маарив" стало известно, что окружная прокуратура Иерусалима ведет переговоры о заключении соглашения о признании вины с адвокатами защиты Ашрафа Джуды.



Джуда обвиняется в совершении непристойных действий и двукратном изнасиловании молодой девушки, работавшей с ним в киоске быстрого питания на центральной автобусной станции в Иерусалиме.



Согласно обвинительному заключению, в 2018 году, когда Джуда работал с А. на центральной станции в Иерусалиме, он отпускал сексуальные комментарии и сексуально преследовал ее. В декабре 2018 года они спустились на парковку здания, где Джуда направился к своей машине, а А - на склад, чтобы загрузить товар на стенд. Там Джуда дважды изнасиловал ее, несмотря на то, что девушка оказала сопротивление.



Адвокаты обвиняемого отказались от комментариев.