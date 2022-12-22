



Сделка о признании вины: Моди Зандберг получил 7 месяцев общественных работ

Окружной суд Тель-Авива принял соглашение о признании вины бывшего министра Элиэзера Моди Зандберга по делу о подводной лодке ("Дело 3000"), согласно которому он будет выполнять семь месяцев общественных работ и будет оштрафован на 50 000 шекелей.



Согласно измененному обвинительному заключению, в котором Зандберг признал вину в рамках своей роли председателя "Керен ха-Йесод", он разговаривал с государственными служащими, чтобы получить информацию, предназначенную для помощи Мики Ганору в продвижении покупки судна у немецкой корпорации Tinscorp.