



Счастливый конец: 13-летний подросток из Гиват-Зеэв найден целым и невредимым

После судорожных поисков пропавший 13-летний Йонатан Коэн из Гиват-Зеева был найден целым и невредимым. Последний раз Коэна видели возле его дома в субботу утром, и до вчерашнего вечера не знали, где он находится.



Йонатан Коэн, 13-летний подросток из Гиват-Зеэва, пропавший утром в субботу, был найден сегодня вечером целым и невредимым. По окончании неистовых поисков, в которых принимали участие добровольцы и специальные подразделения, полиция объявила, что Коэн найден.

