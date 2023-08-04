



СБУ "заглянула" в Новороссийск: поврежден большой десантный корабль, - источник

Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами ВСУ провели специальную операцию в бухте Новороссийска. Ее результатом стало повреждение большого десантного корабля "Оленегорский горняк". Эту информацию подтвердили в спецслужбе, назвав фейком заявления РФ о том, что атака якобы "была отбита".



"Спецоперацию проводили вместе с ВМС. В результате атаки "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и в настоящее время не может выполнять свои боевые задачи. Все заявления россиян об "отбитой атаке" – фейк", - пишет агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в спецслужбе.



При этом он отметил, что на видеозаписи видно, как надводный дрон СБУ, содержащий 450 килограмм тротила, атакует вражеский корабль, где находится около 100 человек экипажа.



Источник напомнил, что это далеко не первая успешная спецоперация СБУ с использованием надводных дронов.



Ранее глава СБУ Василий Малюк подтвердил, что атака на корабли РФ в Севастопольской бухте в октябре прошлого года и недавний подрыв Крымского моста – дело рук Службы безопасности Украины.



Об этом также заявлял и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, объяснив, что таким образом украинские военные "ставят на место "неприкосновенность" многих объектов, которые в России считались защищенными на 100% – это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители СБУ, которые принимали участие в первом и втором случае".



Как сообщал Mignews, рано утром в пятницу, 4 августа, в Новороссийске Краснодарского края РФ в районе гавани раздались взрывы и звуки стрельбы, предварительно, из-за атаки неизвестных морских дронов.



Российские Telegram-каналы сообщили, что звуки взрывов звучали со стороны Черного моря. Сначала взрывы произошли около часа ночи в районе Южной Озериевки, а вторая серия взрывов произошла через несколько часов в Мисхако. С катера велся огонь по надводному беспилотнику.



В сети тут же были опубликованы фото и видео происходящего.







Минобороны РФ позже обвинило Украину в попытке атаки двумя морскими безэкипажными катерами военно-морской базы Новороссийск. У Шойгу утверждали, что морские дроны якобы "были обнаружены и уничтожены огнем. Якобы атаку отражали два корабля россиян - "Оленегорский горняк" и "Суворовец". Однако впоследствии в сети появились кадры с подбитым кораблем, как утверждалось, ночью был подбит большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк", что впоследствии подтвердили и источники издания в СБУ.