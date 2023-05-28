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Сбой электроники привел к хаосу во всех крупных аэропортах Великобритании
28.05.2023 09:24 Евгения Маркова

Сбой электроники привел к хаосу во всех крупных аэропортах Великобритании

Сообщается о длинных очередях и хаосе в крупных аэропортах Великобритании после сбоя общенациональной пограничной системы.

CNN сообщает, что в результате сбоя пограничная служба вынуждена проверять паспорта путешественников вручную, а не с помощью машины.

Многие путешественники выкладывали фотографии и видео из аэропортов и выражали гнев и разочарование.

Представитель Министерства внутренних дел Великобритании сказал CNN: "Нам известно о проблеме общенациональной пограничной системы, влияющей на прибытие в Великобританию. Мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему как можно скорее, и поддерживаем связь с портовыми операторами и авиакомпаниями, чтобы свести к минимуму неудобства для путешественников".
 

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