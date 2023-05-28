



Сбой электроники привел к хаосу во всех крупных аэропортах Великобритании

Сообщается о длинных очередях и хаосе в крупных аэропортах Великобритании после сбоя общенациональной пограничной системы.



CNN сообщает, что в результате сбоя пограничная служба вынуждена проверять паспорта путешественников вручную, а не с помощью машины.



Многие путешественники выкладывали фотографии и видео из аэропортов и выражали гнев и разочарование.



Представитель Министерства внутренних дел Великобритании сказал CNN: "Нам известно о проблеме общенациональной пограничной системы, влияющей на прибытие в Великобританию. Мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему как можно скорее, и поддерживаем связь с портовыми операторами и авиакомпаниями, чтобы свести к минимуму неудобства для путешественников".

