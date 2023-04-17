



Сбитый самолет МАУ: Иран приговорил 10 военных к заключению

Иран приговорил 10 военнослужащих к тюремному заключению по обвинению в причастности к сбиванию украинского авиалайнера компании МАУ в 2020 году, в результате которого погибли 176 человек.



Одного командира приговорили к 10 годам заключения, а девять других получили сроки от одного до трех лет, сообщили ряд изданий, в частности, Радио Свобода и France24.



"Рассмотрение этого дела было одним из самых важных, деликатных и сложных судебных процессов за последние несколько лет в стране", - говорится на сайте иранской судебной системы Mizan Online..



Отмечается, что действия командира, который руководил сбиванием самолета, "были обусловлены его незнанием ситуации и ошибочным убеждением в том, что обнаруженная цель была вражеской".



Командир зенитно-ракетного комплекса "Тор М-1" "выпустил две ракеты" по авиалайнеру "вопреки приказу" и без получения разрешения, говорится в сообщении.



При этом имена ни одного из обвиняемых не называются.



"Учитывая масштабы воздействия и последствия этого события, главный обвиняемый был приговорен к максимальному наказанию", - цитирует издание "Украинская правда".



Напомним, 8 января 2020 года в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).



11 января 2020 года Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.



В этом деле Иран предъявил обвинения десяти должностным лицам. Это произошло через месяц после того, как Иран столкнулся с резкой международной критикой за публикацию окончательного отчета, в котором забивание самолета объяснили человеческой ошибкой, но не называли виновных.



В январе 2022 года Иран ответил отказом на предложение Международной группы по координации и помощи жертвам рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" присоединиться к переговорам о компенсациях.