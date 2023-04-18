



Сбитый Ираном самолет МАУ: решение суда вызвало возмущение

Страны, граждане которых погибли в результате катастрофы с самолетом МАУ в Иране, сделали заявление после вынесения приговора вероятным виновникам. Пострадавшие страны раскритиковали решение иранского суда. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.



Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы считает судебные процессы фиктивными, которые не должны отвлекать мир от невыполнения Ираном международных обязательств и избегания ответственности за сбивание самолета рейса PS752 над Тегераном.



"Ни судебные процессы, ни приговоры, оглашенные на этой неделе, не принесли правды или справедливости семьям жертв. Весь процесс, начиная с расследования Ираном обстоятельств сбивания, не был беспристрастным и прозрачным", - говорится в заявлении.



В МИД отметили, что семьи 176 жертв, погибших в результате действий Ирана, все еще ждут справедливости.



"Мы солидарны с семьями и близкими жертв катастрофы рейса PS752 и будем прилагать все необходимые усилия, пока справедливость не будет обеспечена", - заявили в МИД.



Напомним, 8 января 2020 года самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранскими военными над Тегераном. Жертвами крушения стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины. Только, 16 апреля 2023 года суд Ирана вынес приговор 10 военным по делу о катастрофе рейса PS752.