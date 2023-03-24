



Сбежавший криптобосс До Квон арестован в Черногории

Полиция Южной Кореи сообщает, что До Квон, беглый криптомошенник, стоящий за крахом токенов terraUSD и Luna на 40 миллиардов долларов, был арестован в Черногории, сообщает ВВС.



С тех пор прокуратура США предъявила ему обвинение в мошенничестве.



Ранее в этом году регулирующие органы США обвинили Квона и его компанию Terraform Labs в "организации многомиллиардного мошенничества с ценными бумагами в криптовалюте".



В сентябре прошлого года власти Южной Кореи выдали ордер на арест г-на Квона, поскольку считали, что Terraform Labs нарушила правила рынка капитала.



Они думали, что он находится в Сербии, и даже отправили официальных лиц в Белград для переговоров, поскольку у двух стран нет договора об экстрадиции.



Новостью о его аресте первым поделился министр внутренних дел Черногории Филип Аджич, который сообщил в Твиттере, что в аэропорту Подгорицы был задержан "один из самых разыскиваемых беглецов в мире".



Г-н Аджич добавил, что подозреваемый якобы путешествовал под вымышленным именем с поддельными документами. По его словам, власти ждали официального подтверждения личности мужчины.



В пятницу полиция Южной Кореи подтвердила, что задержанный в Черногории человек является Квоном, после того как его отпечатки пальцев совпали с официальными данными.



У Черногории нет договоров об экстрадиции с США или Южной Кореей.

