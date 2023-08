Саудовский адвокат раскритиковал Палестину на израильском телевидении

Саудовский адвокат Бадр Аль-Саадун выступил с критикой палестинского дела по израильскому телевидению, заявив, что 70 – 80% саудовской молодежи “не считают Палестину своей главной заботой и что нормализация отношений с Израилем произойдет в ближайшее время”.



18 августа Аль-Сааддун опубликовал в Twitter видео интервью “КАН-11”.



“К сожалению, палестинцы запятнали свою репутацию, но образованные поколения ждут стратегического решения – мира”, – сказал адвокат. ”Мое послание израильским братьям состоит в том, что наша культура и поведение отличаются от враждебных и нетерпимых палестинцев”.

Адвокат из Саудовской Аравии считает, что имеет место “преувеличение в отношении дела палестинцев”.



“Нашим настоящим делом является только мечеть Аль-Акса, но палестинское дело используется в качестве предлога для персов, турок и всех экстремистов”, – добавил он.



По его словам, “дело палестинцев – это маленькие ворота, через которые Саудовская Аравия может пройти к нормализации отношений с Израилем”, отметив, что “не было бы никаких проблем, если бы Саудовская Аравия купила “Железный купол”.



Саудовские и арабские активисты гневно прокомментировали твит Аль-Сааддуна, утверждая, что его “мнение о саудовцах совершенно неверно” и выражая несогласие с нормализацией отношений с Ищпаилем “независимо от официальной позиции лидеров страны”.

#Saudi Arabia 🇸🇦

Kan Hebrew channel:

The Palestinians have distorted the image of the Arabs: Saudi activist Badr Al-Saadoun dreams of a long-awaited normalization agreement with Israel - He claims that 80% of Saudi youth are not concerned with the Palestinian cause. https://t.co/S8thTriDnM