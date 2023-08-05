



Саудовская Аравия призывает своих граждан срочно покинуть Ливан

Саудовская Аравия призвала своих граждан быстро покинуть территорию Ливана и избегать приближения к районам, где произошли вооруженные столкновения, говорится в заявлении посольства Саудовской Аравии в Ливане, опубликованном поздно вечером в пятницу на платформе X, ранее известной как Twitter, пишет Reuters.



Посольство подчеркнуло "важность соблюдения запрета Саудовской Аравии на поездки в Ливан", говорится в заявлении.



Кувейт также выступил с рекомендацией рано утром в субботу, призывая кувейтцев в Ливане сохранять бдительность и избегать "зон нарушения безопасности", но не стал просить их покинуть страну, говорится в заявлении министерства иностранных дел Кувейта.



1 августа Соединенное Королевство также обновило свои рекомендации по поездкам в Ливан, рекомендуя воздержаться от "любых поездок, кроме необходимых", в южные районы Ливана вблизи палестинского лагеря беженцев Айн-эль-Хильве.

