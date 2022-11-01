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Саудовская Аравия предупредила США о неизбежном нападении Ирана
01.11.2022 19:11 Алина Груднева

Саудовская Аравия предупредила США о неизбежном нападении Ирана

Саудовская Аравия предупредила Соединенные Штаты Америки о подготовке нападения Ирана на объекты в королевстве и в иракском Эрбиле.

 
Об этом сообщается Wall Street Journal.
 
По данным издания, Саудовская Аравия повысила уровень боеготовности и меры безопасности.

Также американские военные и другие вооруженные силы на Ближнем Востоке повысили уровень боевой готовности в ответ на предупреждения.

Уточняется, что запланированные атаки направлены на то, чтобы отвлечь внимание от протестов, охвативших Иран.

В Совете национальной безопасности США заявили, что обеспокоены предупреждениями и готовы отреагировать.

Мы без "колебаний будем действовать для защиты наших интересов и партнеров в регионе", - сказано в сообщении.

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