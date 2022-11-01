



Саудовская Аравия предупредила США о неизбежном нападении Ирана

Саудовская Аравия предупредила Соединенные Штаты Америки о подготовке нападения Ирана на объекты в королевстве и в иракском Эрбиле.

Об этом сообщается Wall Street Journal.

По данным издания, Саудовская Аравия повысила уровень боеготовности и меры безопасности.



Также американские военные и другие вооруженные силы на Ближнем Востоке повысили уровень боевой готовности в ответ на предупреждения.



Уточняется, что запланированные атаки направлены на то, чтобы отвлечь внимание от протестов, охвативших Иран.



В Совете национальной безопасности США заявили, что обеспокоены предупреждениями и готовы отреагировать.



Мы без "колебаний будем действовать для защиты наших интересов и партнеров в регионе", - сказано в сообщении.