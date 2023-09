Самый ужасный поцелуй: Американец потерял челюсть в рукопашном бою с медведицей

Житель США столкнулся с медведем на охоте. Встреча с животным закончилась для него тяжелыми травмами. Об этом пишет New York Post.



61-летний Руди Нурландер, владелец компании по прокату мотоциклов, помогал своим клиентам выследить подстреленного оленя в национальном лесу Кастер Галлатин в штате Монтана. В какой-то момент компания столкнулась лицом к лицу с медвежонком. Руди достал ружье, чтобы отпугнуть животное, но оружие дало осечку. Именно в этот момент появилась мать-медведица.



По словам дочери потерпевшего, Руди ничего не успел сделать, кроме как попытаться отбиться от медведицы кулаками в надежде немного замедлить ее. Но хищнику хватило буквально минуты, чтобы нанести ему тяжелые травмы, прежде чем другим участникам охоты удалось отогнать его.



Медведь разорвал Руди грудь, порвал руку, ногу и практически вырвал челюсть.



"Это был самый ужасный французский поцелуй в моей жизни", – шутит пострадавший, лежа на больничной койке.



Руди удалось выжить благодаря спасателям, прибывшим на вертолете за считанные минуты. Его дочь считает поступок отца настоящим подвигом, поскольку он не испугался и не потерял сознание во время стычки с гризли.

Montana man has jaw ripped off by 10 foot Grizzly…https://t.co/lbPp7bWSvu