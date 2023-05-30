



Самый молодой израильтянин, покоривший Эверест, может лишиться пальца

Мужчина, который в прошлом месяце стал самым молодым израильтянином, достигшим вершины Эвереста во время экспедиции, заявил в понедельник, что может потерять палец из-за обморожения.



Авиад Сидо, 26 лет, входил в состав международной команды, которая ранее в этом месяце покорила вершину - 8 849 метров. Сидо рассказал новостному сайту Ynet, что еще до того, как он достиг вершины, он понял, что у него проблемы с правой рукой.



Он сказал, что был вынужден спускаться с горы, используя только левую руку, отметив, что это уже было опасно, поскольку "80 % несчастных случаев происходят на спуске, потому что адреналин падает".



Израильтянин рассказал об обстоятельствах смерти Джейсона Кенисона, 40 лет, который поднялся на Эверест после того, как снова научился ходить после автокатастрофы в 2006 году, в результате которой он получил травмы спинного мозга.



"На обратном пути мы все устали, — сказал он. - Наш австралийский друг Джейсон был измучен немного больше, чем все мы, и в этот момент мы разделились, и каждый из нас пошел вниз со своим проводником. В этот момент моя правая ладонь, моя слабая рука, не функционировала".



"Я первым прибыл в Лагерь 4, и мы должны были там отдохнуть и набраться сил, чтобы спуститься дальше к точке, где есть врач или вертолет, который может помочь", — сказал он, отметив, что изначально предполагал, что он поранил руку о камень.



"Джейсон был моим партнером по палатке. Через два часа после того, как я прибыл в Лагерь 4, прибыли [члены команды] Златко и Мариус и сказали мне, что Джейсон позади нас и что он прибудет через несколько часов", — сказал он.



"Была метель и много неуверенности в отношении Джейсона. Он не вернулся ночью, и мы не знали, что с ним происходит. Я подумал, может быть, он продолжил спускаться [с горы]", — сказал Сидо.



"Утром мы узнали, что проводник пытался его спасти, но на обратном пути он погиб. Он страдал от недостатка кислорода в мозгу, и проводники пытались принести ему лекарства и кислород, но это не помогло. В конце концов он умер там, на горе", — сказал Сидо.



Он сказал, что тело его друга, как и многие другие, осталось на горе.



Сидо сказал, что когда он обратился к врачу, стало ясно, что у него сильно повреждена рука.



Он быстро вылетел обратно в Израиль и отправился в иерусалимскую больницу "Хадасса Эйн-Керем", где проходит лечение в ожоговом отделении.



"Я могу их немного сдвинуть, — сказал он. - Есть опасения, что один из пальцев, возможно, придется ампутировать".



По данным гималайской базы данных, за последние семь десятилетий более 6000 альпинистов поднялись на самую высокую гору в мире.

За тот же период погибло более 300 человек, в том числе 12 в этом году.

