Самый дорогой ведущий BBC сравнил правительство Великобритании с нацистами

Бывший капитан сборной Англии Гэри Линекер перестанет вести передачу лучших футбольных моментов на BBC, пока не будет достигнуто соглашение о его использовании социальных сетей, сообщило агентство в пятницу. Линекер раскритиковал новую политику британского правительства в отношении предоставления убежища в своем посте в Twitter, сравнив формулировку законодателей в отношении мигрантов с той, которая использовалась в нацистской Германии.



BBC сочла публикацию Линекером таких взглядов в социальных сетях нарушением правил и обсудила с ним его участие в программе “Матч дня”, которая транслируется по субботам и показывает основные моменты игр английской Премьер-лиги.



“Линекер не будет представлять “Матч дня”, – заявила телекомпания. “Пока у нас не будет согласованной и четкой позиции в отношении его использования социальных сетей”.



Ян Райт, бывший игрок “Арсенала” и сборной Англии, который работает экспертом в “Матч дня”, заявил в Twitter, что не появится в программе в эти выходные “в знак солидарности” с опальным ведущим.



Консервативные законодатели в Великобритании призывают BBC наказать Линекера, самую высокооплачиваемого ведущего сети, за то, что он назвала план правительства по задержанию и депортации мигрантов “несоразмерно жестокой политикой, похожий на ту, которая использовался в Германии в 30-х годах”. Правительство назвало сравнение Линекера с нацистами неуместным и неприемлемым, а некоторые законодатели заявили, что его следует уволить.

