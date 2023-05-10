



Самоубийство бывшей военнослужащей на КПП Бейт-Ятир. Подробности трагедии



Вечером 10 мая на контрольно-пропускном пункте у Бейт-Ятир на юге горы Хеврон произошел тяжелый инцидент, в ходе которого была убита израильская девушка, которую приняли за террористку.



Девушка, демобилизованная военнослужащая, которая хотела покончить с собой, решила притвориться террористкой. Еще раньше молодая женщина переписывалась с другом и пыталась понять последствия своих действий, если она не погибнет в результате инцидента.



مصادر عبرية: " ارتقاء فلسطينية بزعم اطلاقها النار على قوات الاحــــ ـتلال جنوب الخليل". pic.twitter.com/MEtbAn8two — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 9, 2023

Перед тем как отправиться на контрольно-пропускной пункт, она написала в WhatsApp: "Если кто-то хочет умереть - обычный израильский еврей, одетый в арабскую одежду, бежит с игрушечным пистолетом к КПП на территориях, кричит Аллах Акбар, потому что хочет, чтобы его застрелили, потому что хочет умереть, а потом ему стреляют только в ноги, и он остается жив. Сажают ли его за это в тюрьму? Если да, то на какой срок и по какой статье".Друг ответила ей: "Ого, у тебя сложный вопрос", а позже спросил: "Кто то - это ты?". Молодая женщина ответила: "Может быть, мы никогда не узнаем". В этот момент друг начал подозревать, что нужно обратиться в полицию. Потом молодая женщина написала: "Если услышишь о ком-то в новостях, скажи, что я хочу еврейские похороны".Во время пребывания Нафтали Беннета на посту министра обороны молодую женщину, которая в то время была еще молодым солдатом, выгнали из дома для молодежи. После того, как об этом сообщили в СМИ, военнослужащая получила множество предложений о жилье, одно из которых было от семьи Беннет. В интервью 13-му каналу она сказала: "Беннетт будил меня по утрам и готовил мне омлет".