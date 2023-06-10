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аэропорт
10.06.2023 10:09 Наталья Богинская

Самолеты не смогли разминуться на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Токио

В токийском аэропорту Ханеда столкнулись два самолета. Инцидент произошел на летно-посадочной полосе с пассажирскими воздушными судами авиакомпаний Eva Airways и Thai Airways.

Как пишет NHK, обошлось без человеческих жертв. На борту одного самолета на момент столкновения находились 207 пассажиров, другого – 264.
После инцидента руководство аэропорта сообщило о задержке некоторых внутренних и международных рейсов, вылетающих и прибывающих в аэропорт Ханеда.

Эксперты работают над установлением причин и обстоятельств происшествия.

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