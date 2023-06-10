Самолеты не смогли разминуться на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Токио
В токийском аэропорту Ханеда столкнулись два самолета. Инцидент произошел на летно-посадочной полосе с пассажирскими воздушными судами авиакомпаний Eva Airways и Thai Airways.
Как пишет NHK, обошлось без человеческих жертв. На борту одного самолета на момент столкновения находились 207 пассажиров, другого – 264.
После инцидента руководство аэропорта сообщило о задержке некоторых внутренних и международных рейсов, вылетающих и прибывающих в аэропорт Ханеда.
Эксперты работают над установлением причин и обстоятельств происшествия.
تصادم بين طائرتين في مطار هانيدا بـ #طوكيو #إرم_نيوز #اليابان #Tokyo #HanedaAirport #Haneda pic.twitter.com/9CceO2YMDn— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) June 10, 2023