



Самолеты не смогли разминуться на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Токио

В токийском аэропорту Ханеда столкнулись два самолета. Инцидент произошел на летно-посадочной полосе с пассажирскими воздушными судами авиакомпаний Eva Airways и Thai Airways.



Как пишет NHK, обошлось без человеческих жертв. На борту одного самолета на момент столкновения находились 207 пассажиров, другого – 264.

После инцидента руководство аэропорта сообщило о задержке некоторых внутренних и международных рейсов, вылетающих и прибывающих в аэропорт Ханеда.



Эксперты работают над установлением причин и обстоятельств происшествия.