



Самолет совершил экстренную посадку из-за смерти пассажирки

Самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку в Алжире из-за смерти пассажирки на борту. Об этом сообщил портал Mynet со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.



Инцидент произошел на борту авиарейса, вылетевшего из аэропорта Стамбула в Марракеш, Марокко. Уточняется, что экипаж самолета заподозрил странное после того, как пассажирка направилась в туалет и надолго задержалась там.



Дверь туалета открыли и обнаружили пассажирку в бессознательном состоянии. Ей попытались оказать помощь бортпроводница и врач, но безрезультатно.

Экипаж решил экстренно совершить посадку в Алжире.



После приземления самолета на его борт поднялись парамедики и подтвердили смерть пассажирки. Алжирские власти начали расследование инцидента. Рассматривают и версию самоубийства.



После завершения необходимых юридических процедур самолет продолжил путь к месту назначения. Авиакомпания Turkish Airlines начала проверку в связи с инцидентом.

