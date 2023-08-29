



Самолет с израильтянами, совершивший экстренную посадку в Джидде, вылетит в 9:00





Рейс со 128 израильтянами, вылетевший с Сейшельских островов в Израиль, был вынужден совершить посадку в аэропорту города Джидда в Саудовской Аравии из-за технической неисправности самолета.



Посадка была произведена примерно через четыре часа после взлета и за полтора часа до запланированного приземления в Израиле. Все пассажиры находятся в безопасности и остались на ночь в Джидде.



Пассажиры были проинформированы о том, что альтернативный рейс должен вылететь утром 29 августа в 09:00.



Компания "Air Seychelles" сообщила, что "рейс HM22, вылетевший с Сейшельских островов в Тель-Авив, был вынужден приземлиться в Джидде (Саудовская Аравия) из-за технической проблемы с самолетом".



Самолет успешно приземлился, все пассажиры в безопасности, и несколько минут назад вылетел запасной самолет, чтобы вернуть пассажиров и благополучно продолжить полет в Израиль". Также о произошедшем было проинформировано Министерство иностранных дел Израиля.



Позднее МИД сообщил, что генеральный директор министерства провел оценку ситуации со всеми сотрудниками министерства, имеющими отношение к инциденту, и что МИД находится в контакте с пассажирами самолета и с авиакомпанией с целью найти быстрое и безопасное решение инцидента.

